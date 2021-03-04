Дорогу «Кемерово - Новокузнецк» перекрывают на двое суток Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

На следующих выходных - с 13 по 15 марта - в Кузбассе перекроют дорогу, которая связывает север и юг региона.

Как сообщает пресс-служба СГК, перекрыть трассу необходимо для того, чтобы смонтировать новый арочный переход моста над дорогой. Позже в нем уложат тепловую магистраль от Беловской ГРЭС в центральную часть города Белово.

Участок автодороги Кемерово - Новокузнецк с 98-го по 106-й километр будет закрыт с 0.00 13 марта до 0.00 15 марта.

- Объезд будет организован по трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк. Предупреждающие знаки будут установлены заранее - на подъезде к Грамотеино и Инскому, - сообщает пресс-служба компании.

Отметим также, что при неблагоприятных погодных условиях - сильном ветре и снегопаде - монтаж арочной конструкции будет перенесен на другое время.