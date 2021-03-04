Кузбассовца придавило бревном на пилораме Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Трагедией закончился обычный рабочий день на пилораме в Прокопьевском районе. Здесь одного из сотрудников придавило бревном.

Сейчас по факту гибели рабочего следственное управление СК РФ по Кемеровской области проводит доследственную проверку. На сегодняшний день известно, что 28 февраля 35-летний водитель грузового автомобиля прибыл на пилораму. Вскоре после того, как бревна были погружены в кузов, владелец пилорамы услышал грохот. Когда он подошел к грузовику, то обнаружил водителя лежащим на снегу. Мужчину придавило упавшим бревном. Признаков жизни он уже не подавал.

- По предварительной версии, после того как погрузка была закончена, пострадавший решил произвести стяжку бревен. В момент, когда он стал забираться в кузов, одно бревно упало вниз, придавив водителя, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося и причину смерти водителя. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.