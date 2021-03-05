МЧС Кузбасса предупреждает о штормовом ветре до 20 метров в секунду Фото: Олег УКЛАДОВ

МЧС Кузбасса предупреждает жителей региона о штормовом ветре, который разовьет скорость до 20 метров в секунду. Ухудшение погоды ожидается днем 5 марта.

По сообщению синоптиков, днем в пятницу на территории области ожидаются метели и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Кроме того, временами видимость будет ухудшаться до тысячи метров.

В связи с этим ведомство просит не пренебрегать правилами безопасности. Водителям при ухудшении видимости следует избегать резких маневров на дороге, а также соблюдать достаточные скорость и дистанцию. Пешеходы должны переходить дорогу в строго отведенных для этого местах, в темное время специалисты советуют использовать на одежде светоотражающие элементы.

-Жителям домов с системами печного, водяного и газового отопления необходимо тщательно следить за исправностью оборудования. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку, - отметили в МЧС.