На строительство объезда вокруг Кемерово федеральный бюджет выделит 21 миллиард рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

Федеральный бюджет готов выделить на строительство объездной дороги вокруг города Кемерово 21 миллиард рублей. Это половина суммы, необходимой для реализации проекта.

Транспортный обход столицы Кузбасса планируют строить на условиях частно-государственного партнерства. Об это сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании по вопросу социально-экономического развития Кузбасса. Оно состоялось в Кемерове 6 марта. Стоимость дороги, которая является ключевым объектом программы развития региона до 2024 года, оценивается в общей сложности в 42 миллиарда рублей, федеральные власти готовы покрыть часть расходов.

- Из федерального бюджета предлагается выделить половину этих средства, оставшееся планируется привлечь в рамках государственно-частного партнерства, - цитирует ТАСС Максима Решетникова.