Правительство России выделит Кузбассу 51 миллиард рублей. Фото: Телеграм-канал Цивилев.Live

Кузбасс получит от Правительства России 51 миллиард рублей. Деньги поступят в рамках программы социально-экономического развития, подписанной премьером страны Михаилом Мишустиным во время визита в Кемерово 6 марта.

-Продолжится строительство важнейших социальных объектов,- отметил глава кабмина. - Президент подчеркнул, что нужны и инвестиции в транспортную, социальную, коммунальную инфраструктуру, в туризм.

Ключевым объектов программы станет строительство объездной дороги вокруг Кемерово. На эти цели из федерального бюджета будет выделе 21 миллиард рублей. Еще 3,5 миллиарда рублей запланировано направить на реконструкцию аэропорта. Высоко Михаил Мишустин оценил потенциал Шерегеша, отметив, что курорт необходимо развивать дальше, создавать необходимую инфраструктуру.

-На это в программе заложено также более 2,5 млрд рублей. Мы запустим пилотный проект по снегоходному туризму в Кузбассе. Это новое направление. Уверен, у него будет немало поклонников, - отметил премьер-министр.

Помимо этого, 2 миллиарда рублей предусмотрено на расселение людей из аварийного жилья, 1,8 миллиарда рублей - на строительство жилья для детей-сирот 6,5 миллиарда рублей будет вложено в выполнение на территории региона федерального проекта «Чистый воздух». Еще почти 3 миллиарда рублей будет направлено на строительство инфраструктуры для новых инвестпроектов с целью диверсифиации экономики региона.