Премьер-министр России возложил цветы на месте бывшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Фото: Правительство России

Премьер-министр России Михаил Мишустин возложил цветы в память о жертвах страшного пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». В субботу, 6 марта, глава кабмина прибыл с рабочим визитом в Кузбасс.

Михаил Мишустин побывал в кемеровском Парке Ангелов, построенном на месте сгоревшего 25 марта 2018 года ТРЦ «Зимняя вишня», где почтил память погибших. Тогда трагедия унесла жизни 60 человек, из которых 37 – это дети.

Название для парка было выбрано по результатам открытого интернет-голосования, которое продолжалось несколько месяцев. Но еще до его открытия, 21 августа 2019 года возле места, где располагался торговый центр, был установлен памятный камень. Ранее на этом месте находился стихийный мемориал, куда жители приносили цветы и игрушки в память о погибших. Официально парк открыт 15 сентября 2019 года.