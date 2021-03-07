Погода в Кузбассе на 7 марта 2021: ураган и мокрый снег Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какая погода ждет жителей области в субботу, 7 марта. Ветер, тревожащий в последнее время регион, набирает обороты, а компанию ему составит мокрый снег.

Март продолжает удивлять погодой, больше похожей на февральскую, в частности, сильным ветром и метелями. При этом столбики термометров фиксируют постепенное потепление. Днем в воскресенье по региону ожидается до 0…-5, а по югу в пределах +1…+6 градусов. Западный ветер будет дуть ночью со скоростью 12-17 метров в секунду, возможны порывы до 18-23 метров. Днем он немного успокоится, скорость будет достигать 8-13 метров в секунду, местами возможны порывы до 16-21 метра. Пройдет небольшой и мокрый снег, ночью умеренный снег.

В Кемерове 7 марта будет -2…-4 градуса. Западный ветер наберет скорость до 8-13 метров, местами будут порывы до 18 метров в секунду. Пройдут небольшой и мокрый снег, местами метель.

-На дорогах гололедица, ухудшение видимости временами до 1000 метров и менее, - предупредили специалисты гидрометцентра.