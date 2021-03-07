Михаил Мишустин поручил Сергею Цивилеву решить проблему с зарплатами на шахте «Алексиевской». Фото: Телеграм-канал "Другой Беляков"

В рамках рабочего визита премьер-министр Правительства Росии провел личную встречу с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. Одним из вынесенных на обсуждение вопросов стала ситуация с долгами перед работниками шахты-банкрота «Алексиевская».

Напомним, что предприятие является банкротом с 2017 года. Его затронули массовые сокращения, а люди до сих пор не получили положенные им выплаты.

-Бросать людей нельзя. Люди, которые оказались в такой ситуации, конечно же, нуждаются в помощи. Мы поможем, а с вами договоримся — каким способом. Региональным властям поможем. Здесь также нужно разбираться с правоохранительными органами и ФНС, почему такая ситуация случилась. Как президент говорит, с таким хамством по отношению к людям должна разбираться Генеральная прокуратура. У меня просьба соответствующую координацию провести с правоохранительными органами, — отметил Михаил Мишустин.

В свою очередь Сергей Цивилев сообщил, что общая задолженность предприятия перед сотрудниками составляет 200 миллионов рублей. Чтобы их погасить, шахта выставлена на торги, которые начнутся уже на следующей неделе.

-Главное — не оставить людей, работавших на предприятии, один на один с проблемами. Большая их часть при помощи министерства труда и занятости Кузбасса уже переведена на вакансии в других угольных предприятиях региона, — рассказал глава региона.