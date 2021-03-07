В Кузбассе 8 марта будет тепло и ветрено Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какая погода будет 8 марта в Кузбассе. На территории Кемеровской области будет ветрено, а столбики термометров поднимутся до +3 градусов.

В ночь на понедельник, 8 марта, температура воздуха составит от -11 до -16 градусов, местами: от -5 до -10. Днем в регионе потеплеет до -2... +3 градусов. Ветер подует с юго-запада с порывами 7-12 метров в секунду, по северу они усилятся до 18 метров в секунду. Небо затянет облаками, а ночью на юге области пойдет небольшой снег.

В Кемерове ночью похолодает до -14, а днем столбики термометров поднимутся до 0 градусов. Максимальные порывы юго-западного ветра составят 16 метров в секунду. Синоптики прогнозируют в этот день переменную облачность.