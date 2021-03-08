Погода в Кузбассе на 8 марта 2021: сильный ветер и плюсовая температура Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Какая погода ждет жителей области в понедельник, 8 марта, рассказали синоптики Кемеровского гидрометцентра. Сильный ветер в этот день все еще не покинет регион, однако радует, что постепенно столбики термометров переходят на плюсовые отметки.

Постепенное потепление будет днем до -2…+3 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, возможны порывы до 18 метров. Ночью температура воздуха составит от -11 до -16 градусов, местами: от -5 до -10. Также в это время суток ожидается небольшой снег.

В Кемерове 8 марта будет 0 градусов. Юго-западный ветер наберет скорость до 16 метров в секунду. Пройдут небольшой и мокрый снег, местами метель. Ночью столбики термометров опустятся до -14 градусов. Так что, несмотря на потепление, не спешите менять зимнюю одежду на весеннюю. Сильный ветер не даст вам почувствовать надвигающееся тепло.