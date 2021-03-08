Кузбасские хирурги пришили ребенку оторванное ухо. ФОТО: www.instagram.com/detskaya_oblastnaya_/

Оториноларингологам из Кемерова удалось не только сохранить практически оторванное ухо ребенку, но и достичь хорошего косметического результата.

Об уникальной пластической операции, которую провели оториноларингологии Кузбасской областной детской клинической больницы имени Атаманова, специалисты рассказали на своей странице в инстаграме. Когда ребенок поступил в больницу, левая ушная раковина была практически оторвана

- Ушная раковина была практически оторванной. С тканями головы ее соединял лишь небольшой фрагмент, наблюдался полный отрыв хряща, - вспоминает заведующий оториноларингологическим отделением КОДКБ Дамир Ринатович Ахтямов, который оперировал пациента.

Кузбасские хирурги пришили ребенку оторванное ухо. ФОТО: www.instagram.com/detskaya_oblastnaya_/

Чтобы спасти ухо, врачи применили максимально деликатные сохраняющие технологии, которые позволили сохранить ухо и дали максимальные шансы на его дальнейшее восстановление.

С момента операции прошел уже месяц, и сегодня уже можно с уверенностью говорить, что ухо удалось сохранить, более того, внешне оно практически не отличается от здорового.