Шестеро пропавших кузбассовцев найдены мертвыми Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кузбассе шесть человек, которые ранее пропали, найдены мертвыми. Об этом во вторник, 9 марта, сообщили волонтеры.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» подвели итоги поисков жителей области в феврале. За прошлый месяц в штаб поступило 157 заявок на поиск пропавших людей. Все поиски добровольцы проводили в постоянном взаимодействии с сотрудниками полиции.

Всего в феврале при участии отряда 122 человека были найдены живыми, семеро до сих пор не найдены, а шесть жителей области обнаружены погибшими. Помимо этого, волонтерам поступили 22 неподтвержденные заявки.

Из 157 полученных - 21 заявка была на поиск детей до 12 лет и еще восемь - на поиск пожилых людей от 65 лет. 146 поисков были проведены в статусе информационного, 11 - в статусе активного поиска.

- Поиски тех, кто не найден, продолжаются: мы распространяем информацию, обзваниваем больницы, проверяем свидетельства, - рассказали в отряде «Лиза Алерт».

Как, в свою очередь, рассказали в полиции, только с начала года в регионе разыскивалось 698 без вести пропавших жителей. Из них 685 найдены полицейскими, поиски еще 13 человек продолжаются.

- Многие поисковые мероприятия проходят с участием волонтеров и общественных организаций, которые оказывают помощь полиции в распространении ориентировок, в размещении информации в социальных сетях и многом другом, - отметили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Выражаем благодарность активистам за совместную работу.