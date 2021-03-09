Тракторист из-за обиды сжег у кузбассовца 350 рулонов сена. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области

Конфликт тракториста и фермера привел к тому, что один лишился имущества на 210 тысяч рублей, а другой может лишиться свободы на срок до пяти лет.

В селе Сергеевка, что в Яйском муниципальном округе, между местным фермером и его работником произошел конфликт. Работодатель отчитал тракториста за поломку техники. Тот затаил обиду и, как только выдалась возможность, отомстил. 35-летний тракторист глубокой ночью поджег хранилище, где находились 350 рулонов сена.

Пожарные прибыли на сигнал о ЧП, однако спасти сено не удалось - огонь полностью уничтожил его. А около шести часов утра сигнал о поджоге - а именно эта версия пожара рассматривалась как основная - поступил в дежурную часть полиции. Следственно-оперативная группа вскоре установила и личность поджигателя. Тому ничего не оставалось, как рассказать о том, как и почему начался пожар.

- Следователем ОМВД России по Яйскому муниципальному округу в отношении задержанного возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.