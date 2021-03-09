В Кемерове 33-летний мужчина едва не погиб в собственной квартире. Фото: Кемеровская служба спасения

В Кемерове 33-летний мужчина едва не погиб в своей квартире. Тревогу вовремя забила его мать-пенсионерка.

Жительница областного центра пришла навестить сына, живущего в одном из домов в Кировском районе. Однако попытки женщины открыть квартиру ключом ни к чему не привели - дверь оказалась запертой изнутри на щеколду. Так как мужчина страдает хроническим заболеванием, его мать сразу же обратилась за помощью и позвонила в службу спасения. Спасатели оперативно выехали на обращение и специальным инструментом открыли входную дверь.

В этот момент мужчина лежал на полу без сознания. Его осмотрел врач-спасатель, измерил уровень сахара в крови, после чего сделал укол инсулина. Пострадавший пришел в сознание, спасатели транспортировали его до кареты скорой помощи.

- Всего с начала года кемеровские спасатели выезжали на 438 обращений горожан, - сообщили в службе спасения.