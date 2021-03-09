В Кузбассе потеплеет до +5 градусов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на ближайшие сутки. Согласно ему, в регионе потеплеет до +5 градусов.

Ночью в среду, 10 марта, по области ожидается -10…-15 градусов, местами до -20. Днем воздух прогреется до 0…-5 градусов, а в отдельных территориях столбики термометров зафиксируют +5 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров. Местами пройдет небольшой снег.

В Кемерове ночью прогнозируется -12…-14 градусов, днем ощутимо потеплеет – до -1…-3 градусов. Так же, как и в целом по области, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 метра в секунду. Ожидается переменная облачность, пройдет небольшой снег.