Замгубернатора сообщил об открытии новых шахт и разрезов в Кузбассе. Фото: Zoom

Заместитель губернатора Андрей Панов сообщил об открытии в Кузбассе новых шахт и разрезов. Они должны заработать уже в 2021 году.

Заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов провел брифинг на тему «Развитие угольной отрасли Кузбасса». В рамках рабочей встречи с представителями СМИ он рассказал, какие шахты и разрезы откроются до конца года.

Так, в Беловском районе должна заработать «Шахта 7 Ноября», в нее вложено 15 миллиардов рублей инвестиций, будет создано 700 новых рабочих мест. В этом же районе откроется шахта «Сибирская», инвестиции составили 15,3 миллиарда рублей, будет создано 300 рабочих мест. В Киселевске появится фабрика, где создадут 400 рабочих мест, инвестиции в объект составили 10 миллиардов рублей.

- И ряд объектов сегодня начинает работать - это разрезы «Чернокалтанский» и «Кузнецкий Южный. Инвестиции - четыре миллиарда рублей на две компании, - сообщил Андрей Панов.