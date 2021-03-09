В Кузбассе учредили новую награду к 300-летнему юбилею. Фото: Электронный бюллетень АПК

В Кузбассе к грядущему 300-летию со дня промышленного освоения учреждена новая награда. Распоряжение об этом подписал губернатор Сергей Цивилев.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал закон об учреждении юбилейной медали «300-летие образования Кузбасса». Документ опубликован в электронном бюллетене правительства региона.

Медалью награждаются граждане России и иностранных государств, лица без гражданства, организации, в том числе общественные и религиозные, которые обеспечили государственной, общественно-политической, научной и иной деятельностью социально-экономическое развитие Кузбасса и рост благосостояния его населения. Также медаль вручается тем, кто внес большой вклад в популяризацию и повышение авторитета Кузбасса, укрепление межнациональных отношений, имеющие заслуги в развитии внешнеэкономических и международных связей.

Ходатайство о награждении медалью вносится губернатору Кузбасса, и он же принимает окончательное решение.