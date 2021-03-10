Замгубернатора Кузбасса рассказал об условиях выдачи лицензий на добычу угля Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Заместитель губернатора Кузбасса рассказал об условиях выдачи лицензий на добычу угля, которые действуют в регионе. В расчет берется несколько факторов.

Заместитель губернатора Андрей Панов провел брифинг с журналистами на тему развития угольной отрасли Кузбасса. Один из вопросов, который задали замглавы региона, касался выдачи лицензий угольным предприятиям. На прошедшем недавно совещании правительства было предложено поручить Роснедрам не выдавать новых лицензий на разработку угольных месторождений без определения конкретных направлений и объемов перевозки вывозимой на экспорт продукции и без согласования с Минтрансом и перевозчиком. Андрей Панов рассказал, как ситуация с лицензиями складывается в области на сегодняшний день.

- Мы уже полтора-два года живем в условиях, когда при выдаче новых лицензий на разработку угольных месторождений оцениваем, как предприятия намерены вывозить уголь, - отметил замгубернатора. - То есть при выдаче лицензий мы смотрим на месторасположение добычи, в том числе насколько далеко оно находится от жилых домов, как будет доставляться уголь до железнодорожной станции. Если окажется так, что для добычи нужно вырубать лесные массивы или прокладывать пути вблизи от жилья, то в выдаче лицензий мы отказываем.