Умер бывший прокурор Кузбасса. Фото: www.kemerovoobl.ru

В Кузбассе умер бывший прокурор Николай Селезнев. Сотрудники областной прокуратуры выражают соболезнования его родным и близким.

6 марта 2021 года ушел из жизни прокурор Кузбасса в отставке, государственный советник юстиции 3-го класса Николай Васильевич Селезнев.

Николай Селезнев родился в селе Малый Антибес Мариинского района Кемеровской области. С 1971 по 1986 год проходил службу в прокуратуре Кузбасса в должностях помощника прокурора, заместителя прокурора, прокурора Мариинска, прокурора Новокузнецка. С 1986 по 1991 год занимал должность прокурора Кузбасса.

В 1991 году Николай Селезнев освобожден от должности прокурора области в связи с переходом на выборную должность: на V Съезде народных депутатов России он был избран членом Конституционного суда России, с 1998 года стал судьей-секретарем Конституционного суда России.

Николай Селезнев является кандидатом юридических наук, заслуженным юристом России. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры», а также рядом государственных наград, в том числе орденами «Знак почета» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета.

Коллектив прокуратуры Кузбасса и Совет ветеранов выражают глубокие соболезнования родным и близким.