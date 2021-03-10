5-летний мальчик сбежал из больницы в Кузбассе Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе 5-летний мальчик сбежал из больницы. Ребенка разыскивали сотрудники полиции и медики.

В отдел полиции Березовского поступило сообщение, что маленький ребенок, пока никто не видел, покинул здание медицинского учреждения. Как выяснили прибывшие на место стражи порядка, мама 5-летнего мальчика вместе с еще одним ребенком пришла на прием к врачу, и пока она одевала одного из детей, второй выбежал на улицу и пропал. Полицейские незамедлительно приступили к поиску несовершеннолетнего.

А уже полчаса спустя обнаружить мальчика в одном из городских дворов удалось врачу-педиатру поликлиники № 3 Березовской городской больницы Елене Мавлеткуловой. Она успокоила малыша, вернула в медицинское учреждение и передала маме.

Полицейские поблагодарили сотрудников больницы за помощь. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

- Накануне сотрудники ОМВД России по городу Березовскому навестили медицинских работников Елену Мавлеткулову, Елену Балашову и Галину Макарову, которые помогали в поисках ребенка, и поблагодарили их за неравнодушие и отзывчивость, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.