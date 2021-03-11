Вышла из школы и пропала: в Кемерове 7-летняя девочка не вренулась домой с занятий Фото: Кирилл ЧАЩИН

Ушла в школу на занятия и обратно не вернулась – с таким заявлением обратилась в полицию мама 7-летней кемеровчанки.

Жительница Кемерова была очень обеспокоена тем, что ее 7-летняя дочь пропала. Девочка ушла в школу на занятия, но обратно не вернулась. Телефона у первоклассницы при себе не было, так что связаться с дочкой кемеровчанка не могла. Женщина попыталась самостоятельно отыскать девочку, но у нее ничего не получилось. Тогда она обратилась за помощью в полицию. Стражи порядка усадили ее в машину и отправились объезжать дворы и улицы, где девочка могла бы быть.

И действительно: вскоре они обнаружили девочку идущей по улице. Как оказалось, девочка отправилась в гости к подруге из параллельного класса. Девочки заигрались и не уследили за временем. Когда школьница отправилась домой, на одной из улиц ее и обнаружили стражи порядка

- Полицейские провели со школьницей профилактическую беседу. Решается вопрос о привлечении ее мамы к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.