Синоптики прогнозируют в Кузбассе морозы до -28 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра прогнозируют в Кузбассе морозы до -28 градусов. В регионе существенно похолодает на выходных.

В пятницу, 12 марта, днем ожидается до -3… -8, однако местами будет 0… +5 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, однако временами его порывы будут достигать 22 метров, поэтому по возможности следует обходить рекламные конструкции, щиты, столбы и одиноко стоящие деревья. В этот день синоптики обещают небольшой, местами умеренный и мокрый снег, возможны метели.

В субботу ночью заметно похолодает - до -15… -20 градусов, в отдельных районах будет -9… -14. Днем столбики термометров покажут -6… -11 градусов, местами до -16. Ветер сменит направление на северо-западное. Ночью его скорость достигнет 4-9 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров. Днем он усилится до 5-10 метров в секунду, в отдельных территориях возможны порывы до 18 метров. Пройдет небольшой снег, местами метели.

14 марта, в воскресенье, в ночное время прогнозируется -16… -21 градус, кое-где до -28. Днем воздух прогреется до -9… -14 градусов, а в некоторых районах будет теплее - в пределах -3… -8. Скорость западного ветра не превысит в течение суток 5-10 метров в секунду, однако ночью могут быть порывы до 18 метров. Как и в предыдущие дни, пройдут снег и метели.

В понедельник холода не подумают отступать, но немного ослабят хватку. Существенных осадков не ожидается, скорость северо-западного ветра не превысит 3-8 метров в секунду. Ночью будет -15… -20 градусов, местами до -25. Днем потеплеет до -7… -12, в отдельных районах будет всего -1… -6 градусов.