Золотодобытчиков накажут за незаконную рубку деревьев. ФОТО: МВД России

Ради добычи драгметалла управляющий одного из филиалов золотодобывающей компании распорядился вырубить деревья на площади более 55 тысяч квадратных метров. За это он предстанет перед судом.

Неподалеку от поселка Ортон одна из золотодобывающих компаний начала подготовительные работы, чтобы в будущем начать добычу. А для того чтобы максимально ускорить валку леса, предшествующую добыче, рабочие расчищали территорию от деревьев при помощи экскаваторов. Как оказалось, разрешительных документов на рубку деревьев у них не было.

К тому моменту, когда сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области выявили место незаконной рубки, лес уже был уничтожен на площади 55 тысяч квадратных метров.

- Ущерб лесному фонду составил около 450 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Междуреченский городской суд Кемеровской области для рассмотрения по существу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.