Шерегеш побьет рекорд по посещаемости за сезон. Фото: Пресс-служба АПК

Кузбасский горнолыжный комплекс «Шерегеш» в этом году побьет рекорд по посещаемости. Ожидается, что по итогам сезона его посетят более 1,5 миллиона туристов.

Этой зимой Горную Шорию уже посетило около 1,5 миллиона человек, это на 424 тысячи больше, чем в прошлом году. Из всех туристов 1,4 миллиона побывали в Шерегеше, при том, что в 2020 году на эту дату было зафиксировано чуть больше миллиона гостей.

- Впервые в истории в этом году Шерегеш перешагнет показатель в 1,5 миллиона гостей за сезон. Более того, вполне можно строить амбициозные планы: до конца апреля почти все номера и гостевые дома на курорте заняты, то есть мы уверенно идем к показателю в два миллиона посещений. В Шерегеш приезжают жители всех регионов России - от Калининграда до Камчатки, от Архангельска до Сочи. Уверен, после восстановления авиасообщения с другими странами мы вновь, как и раньше, будем принимать зарубежных гостей, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Напомним, что дальнейшее развитие Шерегеша попало в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Ее во время визита в Кузбасс 6 марта утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Горнолыжный комплекс получит на развитие 2,5 миллиарда рублей.