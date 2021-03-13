Житель Прокопьевска пойдет под суд за убийство 13-летней давности Фото: Иван ВИСЛОВ

13 лет назад, в феврале 2008 года, житель Прокопьевска застрелил двух мужчин, которые делали у него дома ремонт. Несмотря на давность преступления, ему придется ответить за убийство.

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение в отношении 61-летнего жителя города Прокопьевск. 13 лет назад, 10 февраоя 2008 года в его доме в поселке Новосафоново работали двое мужчин – делали ремонт. Хозяин заподозрил, что работники украли у него имущество и решил им отомстить.

Мужчина взял в руки ружье, но не для того, чтобы попугать их, а именно убить. Прокопчанин несколько раз выстрелил в каждого из работников, причем целился в жизненно важные органы. Оба строителя умерли.

- Обвиняемый в данном преступлении установлен и привлечен к уголовной ответственности в 2020 году. После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Кемеровский областной суд, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.