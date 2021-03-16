Еще одно министерство создали в Кузбассе Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

В Кузбассе появится еще одно министерство – соответствующее распоряжение подписал председатель правительства региона Вячеслав Телегин.

Новы орган исполнительной власти будет называться Министерством науки и высшего образования. Координировать его работу будет заместитель председателя правительства по вопросам образования и науки Елена Пахомова.

– В целях повышения эффективности государственного управления <...> cоздать исполнительный орган государственной власти Кемеровской области – Кузбасса отраслевой компетенции – Министерство науки и высшего образования Кузбасса, – так говорится в постановлении.

Также в постановлении говорится, что новому министерству будут переданы полномочия в сфере науки и высшего образования министерством образования и науки Кузбасса, а также полномочия департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса в сфере инновационного развития.