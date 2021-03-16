Сергей Кузнецов рассказал о развитии транспортной инфраструктуры Новокузнецка Фото: Екатерина РОМАНОВА

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал о развитии в городе транспортной инфраструктуры. Программа предусматривает реализацию нескольких направлений.

Глава напомнил, что подписана программа социально-экономического развития региона на сумму 51 миллиард рублей. Часть этих денег будет направлена в Новокузнецк.

В рамках программы за три года будет выделено 3,3 миллиарда рублей на модернизацию инфраструктуры городского электрического транспорта, обновление парка и строительство новой инфраструктуры. Эти средства позволят городу привести в нормативное состояние трамвайные пути и энергохозяйство, восстановить контактную сеть.

«Уже в 2021 году запланировано провести капитальный ремонт на проспекте Орджоникидзе, на пересечении улиц Ленина, Обнорского и в Топольниках. В планах ремонт пути 10-го маршрута и на улице Дружбы. Эти мероприятия позволят увеличить среднюю скорость движения трамваев почти всех городских маршрутов более чем на 15 процентов», - написал Сергей Кузнецов в соцсетях.

Также в этом году для города будет закуплено 20 современных трамвайных вагонов и 19 троллейбусов. А за 3 года парк муниципального трамвайно-троллейбусного предприятия должен пополниться на 75 единиц техники - 38 трамваев и 37 троллейбусов. Это - почти половина всех вагонов и 75 процентов троллейбусного парка.

Помимо капремонтов, в городе планируется построить трамвайное разворотное кольцо и троллейбусные сети в Новоильинском районе.