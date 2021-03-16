Почти 25 тысяч квадратных метров жилья построят в Центральном районе Кемерова. Фото: Администрация города Кемерово

В Кемерове до конца 2021 года планируется ввести в эксплуатацию почти 25 тысяч квадратных метров жилья. Новые многоэтажки появятся в Центральном районе города.

Как рассказали в мэрии, продолжается застройка микрорайона, расположенного в границах Волгоградской улицы, Московского проспекта, улицы Терешковой и Притомского проспекта.

Сейчас на площадке возводится жилой комплекс «Сибирские просторы», в этом году будут сданы в эксплуатацию два 16-этажных дома общей площадью 17,4 тысяч квадратных метров. В год празднования 300-летия Кузбасса ключи от новых квартир получат 380 семей. Еще одна компания строит жилой комплекс «Московский проспект» с 2014 года. Здесь должно появиться 15 высоток общей площадью 142,1 тысячи квадратных метров. Уже сдано в эксплуатацию пять домов, в этом году завершится строительство ещё двух – на улице Терешковой, 16А и 16В. Также в ближайшее время начнет строительства многоэтажка по улице Терешковой, 16Б, ее сдадут в 2022 году.

Продолжает расти жилой комплекс «Кемерово-Сити» вдоль Притомского проспекта. Летом этого года застройщик планирует сдать два многоквартирных дома: шестнадцатиэтажный № 26А площадью 9,56 тысяч квадратных метров и девятиэтажный 26Б площадью 3,61 тысячи квадратных метров.