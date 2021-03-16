От-27 до -3 градусов обещают синоптики 17 марта в Кузбассе

От-27 до -3 градусов обещают синоптики 17 марта в Кузбасса Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Какой будет погода в ночь на 17 марта и днем в четверг? Об этом сообщают синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В ночь на четверг, 17 марта, в Кузбассе ожидается от 15 до 20 градусов мороза. Местами будет намного холоднее: -22… -27. При этом осадков не ожидается, местами возможна изморозь, дымка и гололедица. В Кемерове ночью столбики термометров опустятся до -18… -20 градусов.

Днем на территории всего Кузбасса синоптики прогнозируют -3… -8. Ожидается небольшая облачность, а вот вероятность осадков по-прежнему остается невелика. В Кемерове воздух прогреется до -5... -7 градусов.

Кроме того, ожидается юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, местами - до 12 метров в секунду.