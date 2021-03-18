В Новокузнецке власти провели рабочую встречу по ситуации с бродячими животными. Фото: Сергей Кузнецов/ vk.com

В Новокузнецке прошла рабочая встреча, главной темой которой стала сложная ситуация с бродячими животными в городе. Ежедневно на них поступает несколько десятков жалоб от жителей.

-Учитывая множество законодательных противоречий, теперь с решением острого и сложного вопроса муниципалитеты остались один на один, - отметил в ходе заседания мэр города Сергей Кузнецов. - В настоящее время необходимо объединить усилия с депутатами городского Совета, ветеринарами, волонтёрами, чтобы обезопасить горожан от агрессивных бродячих животных.

По его словам, только в управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства каждый день поступает порядка 15-20 жалоб на безнадзорных животных на улицах. Помимо этого, жители пишут мэру личные сообщения, жалуются в районные администрации, ЕДДС и полицию.

-За 2020 год в УДКХиБ от жителей Новокузнецка поступило порядка 3000 таких заявок. Для сравнения: за 2017-2019 годы поступало порядка 350 заявок. В то же время на борьбу с безнадзорными животными в 2021 году Новокузнецку из областного бюджета выделена субвенция в размере шести миллионов рублей. Эти средства рассчитаны на отлов и содержание лишь 579 особей. При этом с начала года уже поступило 679 заявок, - отметил градоначальник, добавив, что как численность животных, так и число жалоб растет.

По его словам, ситуацию осложнил вступивший в силу в январе 2020 года закон, согласно которому, отловленных бродячих животных вновь отпускают на волю после отлова, лечения, вакцинации и чипирования. Умерщвлять их нельзя, за исключением редких случаев.

-Ситуация достигает критического уровня. Мы уже сегодня должны предпринимать меры и совершать конкретные шаги по решению этого острого вопроса. Необходимо понимать цену создания приюта и его текущего содержания, включая расходы на транспорт, помещения для ветеринаров, необходимые условия размещения животных. Пока же важно использовать уже выделенные субвенции на наиболее проблемные точки на карте города.