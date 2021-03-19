Более 7 миллионов деревьев высадят в Кузбассе в 2021 году. Фото: Пресс-служба АПК

В Кузбассе в 2021 году планируется высадить более 7 миллионов деревьев. Это будет сделано для восстановления лесов.

Всего за счет посадки кедров, сосен, елей и лиственниц планируется восстановить около 2 тысяч гектаров лесов, погибших из-за пожаров, вырубки или насекомых-вредителей. Для этого из федерального бюджета по нацпроекту «Экология» региону выделено 51,78 миллиона рублей.

-Объемы восстановления в регионе планомерно увеличиваются, уже к 2024 году Кузбассе должно компенсироваться 100 процентов утраченных лесов. В 2021 году этот показатель составит 63 процента. Чтобы оперативно пресекать незаконные вырубки, мы обновляем технику в лесничествах, внедрили систему спутникового мониторинга. Эта работа уже дала результаты — в прошлом году количество незаконных рубок в регионе сократилось на 22 процента, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Добавим, что за два года в Кузбассе восстановлено 3,2 тысяч гектаров лесов. В 2021 году лесхозы региона планируют провести высадку деревьев на площади 1,9 тысячи гектаров. Сейчас специалисты формируют резервный фонд посадочного материала. Уже заготовлено более 3,3 тысячи килограммов шишек, из которых получат 340 килограммов семян. Работы по сбору семян продолжатся летом и осенью. На 2021 год план по сбору составляет 1 335 килограммов.