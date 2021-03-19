Две кемеровчанки незаконно помогали мигрантам и поплатились за это Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Незаконный бизнес по организации миграции вела 51-летняя кемеровчанка. К себе в помощники она взяла супруга и подругу. Ближайшие восемь с половиной лет она проведет в тюрьме.

51-летняя кемеровчанка создала небольшую группу, которая помогала мигрантам получить регистрацию. В группу вошли супруг кемеровчанки и ее 32-летняя знакомая. В распоряжении женщины имелась информация об иностранцах, которым нужна регистрация по месту жительства. Она предлагала своим знакомым фиктивно зарегистрировать иностранцев без проживания в их домах. Группа готовила и оформляла документы. За фиктивную регистрацию сообщники получали от 1,5 до 15 тысяч рублей. С марта по август 2015 года они организовали незаконное пребывание 191 иностранца на территории России.

Для того, чтобы доказать вину членов группы, специалисты провели фоноскопическую, почерковедческую, компьютерную, техническую и лингвистическую экспертизы, опросили более 80 свидетелей.

- В результате собрана достаточная доказательственная база, изобличающая вину фигурантов в инкриминируемых деяниях. Полицейскими также выявлены и привлечены к ответственности владельцы 17 квартир, предоставившие свое жилье для фиктивной регистрации, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемервоской области.

Один из фигурантов дела заключил доследственное соглашение, и в июле 2018 года судом ему было назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом в размере 100 000 рублей.

51-летняя организатор группы приговорена к восьми годам и шести месяцам лишения свободы. Ее сообщнице назначено два года и шесть месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.