В Кузбассе нашли пропавшего пожилого мужчину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемеровской области завершились поиски пропавшего 73-летнего пенсионера. О том, что пожилого мужчину нашли, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Они рассказали, что пенсионер из Юрги жив. Родные и близкие не знали, где он находится с 18 марта. В тот день он ушел из дома и не вернулся.

- Найден, жив! Спасибо всем, откликнувшимся на поиск! - написали вечером в субботу, 20 марта, волонтеры.

Однако они не раскрыли обстоятельства, при которых был обнаружен пожилой мужчина. Также не сообщают, почему он не вернулся домой.