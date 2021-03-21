Новокузнечанину грозит 20 лет тюрьмы за продажу наркотиков Фото: Александр ГЛУЗ

Житель Новокузнецка предстанет перед судом за сбыт наркотиков. Полицейские обнаружили у него запрещенные вещества в особо крупном размере. Теперь его могут отправить в тюрьму на 20 лет.

- В ноябре 2020 года сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о том, что на территории города мужчина занимается незаконным сбытом наркотических средств. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого с поличным после того, как он в арендуемой посуточно квартире продал наркозависимому 2 свертка с синтетическим наркотиком. При обыске в жилище оперативники обнаружили еще 11 свертков. Общая масса изъятого запрещенного вещества составила более 1 грамма, что для данного вида наркотических средств является крупным размером, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Вся доказательная база уже направлена в суд.