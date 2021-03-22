В Кемерове пропал высокий мужчина в темно-синей куртке

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс» разместили в Сети ориентировку на мужчину. Сейчас они занимаются поисками 48-летнего Александра Владимировича Функа.

О том, где находится мужчина, ничего не известно с прошлой субботы, 20 марта. В тот день он ушел в неизвестном направлении и не вернулся домой.

Рост Александра составляет 190 сантиметров, он худощавого телосложения. У него волосы черного цвета и серые глаза. Мужчина носит темно-синюю куртку, серо-голубой свитер в полоску, темно-синие спортивные штаны и темно-коричневые ботинки. Также волонтеры отметили, что он может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52.