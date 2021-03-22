Долетался: кемеровчанина оштрафовали за незаконные полеты над городом Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Один из жителей Кемерова заплатит большой штраф за незаконное использование воздушного пространства. А все потому, что горожанин занимался аэросъемкой.

То, что житель Кемерова поднял в воздух беспилотное воздушное судно типа DJI Mavic Pro 2, установили сотрудники кемеровской транспортной прокуратуры. Владелец летательного аппарата запустил его над городом для того, чтобы снять процесс монтажа рекламной конструкции. При этом он не удосужился получить разрешение органа местного самоуправления и не уведомил о полете органы Единой системы организации воздушного движения. А это, в свою очередь, могло серьезно угрожать безопасности полетов для иных пользователей воздушного транспорта.

- По инициативе кемеровского транспортного прокурора правонарушитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства, - сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. - Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.