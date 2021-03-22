Полтора килограмма голубого сыра отправили в печь в Кузбассе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сыр светло-кремового цвета с голубоватыми прожилками плесени вместо того, чтобы подать с вином, отправили в муфельную печь. Как оказалось, этот сыр относился к санкционной продукции.

1,476 килограмма сыра «Дор блю», произведенного в Германии и запрещенного к ввозу на территорию Российской Федерации, выявили и изъяли у одного из индивидуальных предпринимателей города Кемерово.

Случилось это в начале марта 2021 года во время проверки, которую проводили сотрудники регионального Россельхознадзора и Кемеровской таможни. Целью проверки было выявить и пресечь случаи незаконного ввоза и оборота сырья и продукции животного происхождения, которая внесена в санкционный список. Запрещенный же сыр обнаружили у одного из кемеровских предпринимателей.

- Управлением принято решение об уничтожении данной продукции, сыр уничтожен методом сжигания в муфельной печи, принадлежащей ООО «Центр экологии», - сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.