Завершен монтаж фасада нового аэропорта имени Леонова в Кемерове. ФОТО: инстаграм "Лимак Маращ"

Специалисты завершили монтаж фасада нового здания аэропорта имени Леонова. Кадры с новым терминалом аэропорта появились в социальных сетях.

Как сообщает компания, которая занимается строительством нового терминала аэропорта, все работы по установке фасада завершены. Кроме того, на 90 процентов завершены и кровельные работы. Близится к финалу отделка помещений, багажная система и лифты также установлены на 95 процентов. А стойки регистрации уже смонтированы полностью.

- В данный момент ведет работы по внутренней отделке помещений. Ранее в аэропорту были установлены два телескопических трапа, - сообщают представители компании-застройщика в соцсетях. - Запустить новый терминал в эксплуатацию планируется весной 2021 года и приурочить его ввод к празднованию 300-летия Кузбасса.

Отметим также, что сегодня на стройплощадке работают 700 человек – это как инженерно-технические работники, так и рабочий персонал.