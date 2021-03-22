На автозаправочной станции в Новокузнецке прогремел взрыв. ФОТО: кадр видео инстаграм ЧП|ДТП НОВОКУЗНЕЦК

22 марта около 14.30 на автозаправочной станции, что улице Транспортной, случился пожар. Очевидцы сообщают о прогремевшем здесь взрыве.

Очевидцы сняли на видео последствия пожара, который произошел на автозаправочной станции в Новокузнецке. На видео запечатлен горящий автомобиль, который стоит на автозаправке.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области подтвердили, что на автозаправке напротив гипермаркета «Лента» произошел пожар.

- В настоящий момент пожар ликвидирован. Информация по площади пожара, его причинах и обстоятельствах, причиненном ущербе уточняется, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В свою очередь, в пресс-службе Кузбасского центра медицины катастроф отметили, что в данном ЧП пострадавших нет.