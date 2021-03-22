В Кузбассе готовятся проснуться более трех тысяч медведей Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Кузбасс пришло тепло, и выйти из спячки готовятся более трех тысяч медведей. В связи с этим власти предупреждают жителей об осторожности.

Как сообщили в департаменте охраны объектов животного мира, в 2020 году численности медведей в регионе достигала 3040 особей. Больше всего хищников в в Крапивинском, Междуреченском, Новокузнецком, Таштагольском и Тисульском районах. Это объясняется большой площадью лесных угодий и мест, пригодных для обитания медведя.

-Медведи, только вышедшие из спячки, как правило, голодны, поэтому любителям охоты или прогулок по лесу важно соблюдать правила предосторожности, - отметили в ведомстве.

При нахождении в лесу специалисты советуют по возможности громче шуметь и разговаривать. При встрече с медведем не стоит приближаться к нему, но при этом также не следует убегать и делать резких движений. После того как медведь уйдет, также необходимо покинуть место встречи. Если встреча произошла вблизи населенного пункта, сообщите об этом в департамент или государственному инспектору департамента на территории того района или округа, где замечен хищник.