В Кузбассе учредили орден Достоевского

В доме-музее Достевского. ФОТО: Литературно-мемориальный Музей Достоевского

Общественную награду - орден Достоевского - учредили в Кузбассе в год 200-летия со дня рождения русского писателя Федора Достоевского.

Орденом Достоевского будут награждать тех, кто внес большой вклад в изучение и популяризацию творческого наследия писателя, в российскую культуру, сохранение русского языка и благотворительность

Общественную награду - орден Достоевского - учредили Союз писателей Кузбасса, Союз журналистов Кузбасса, Союз художников Кемеровской области, Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтайского края, библиотека Кузбасса имени Федорова, правнук писателя Алексей Достоевский и другие неравнодушные люди. Для Кузбасса имя Федора Достоевского имеет особое значение. В Кузнецке он провел чуть больше 20 дней и именно здесь обрел счастье. 6 февраля 1857 года в Одигидриевской церкви он обвенчался с Марией Исаевой.

В 2021 году планируется вручить 40 орденов.