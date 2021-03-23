В Кузбассе пациентам с сердечной недостаточностью начали вживлять подкожные дефибрилляторы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе пациентам с сердечной недостаточностью начали вживлять подкожные дефибрилляторы. Сегодня в России такие операции делают только в пяти клиниках.

Кемеровский НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний вошел в число пяти клиник страны, где пациентам проводят имплантацию подкожного дефибриллятора. Он не дает развиться опасным для жизни нарушениям сердечного ритма.

-Эта новая для России технология, пока только пять клиник в стране начали ее применять. Традиционно дефибриллятор вводится в полость сердца. Но теперь есть возможность делать это подкожно, снижая тем самым риски осложнений, - рассказывает заведующий лабораторией нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции, доктор медицинских наук Сергей Мамчур.

Первым пяти пациентам дефибрилляторы имплантировали еще в декабре 2020 года. Сейчас они чувствуют себя стабильно. Правда, хирурги отмечают, что процедура подходит не всем больным аритмией - перед лечением пациенты проходят строгий отбор.