Вода в кранах 10 тысяч кузбассовцев стала чистой и качественной

Вода в кранах 10 000 кузбассовцев стала чистой и качественной Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбассе продолжается модернизация системы водоснабжения, которая находится на территории Беловского района. Здесь из-за близкого расположения угольных разрезов были проблемы с качеством питьевой воды.

- В модернизацию системы водоснабжения Беловского района за время подготовки к 300-летию Кузбасса вложено более 41 миллиона рублей из консолидированного бюджета. Отремонтировано более 28 километров сетей и 12 водозаборных скважин, пробурены четыре новые скважины. Благодаря этому более 10 тысяч жителей района теперь получают качественную питьевую воду, - рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Сейчас на водозаборной скважине в Каракане Беловского района установлено оборудование тонкой очистки стоимостью более 2,2 миллиона рублей. Благодаря этому 1,5 тысячи жителей села теперь получают питьевую воду высокого качества. Работы велись с 2018 года, а финансированием занимались как муниципалитет, так и угольщики. К слову, последние направили на ремонт водопроводных сетей порядка трех миллионов рублей.

Одновременно с этим на скважине в селе Мохово смонтирована химводоочистка непрерывного действия производительностью 10 кубометров в час. Приобретен еще один комплект оборудования для второй водозаборной скважины, что позволит обеспечивать селян качественной водой в необходимом объеме.

А для того чтобы качественная вода была как можно у большего числа жителей Беловского района, за последние три года пробурили четыре новые скважины - в деревне Новодубровка, селе Конево, деревне Калиновка и селе Вишневка. Кроме того, в прошлом году по региональной госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса» началась масштабная реконструкция водопроводных сетей в селе Старопестерево. Уже проложен новый трубопровод протяженностью 2,6 километра. Завершить работы планируется в 2022 году.