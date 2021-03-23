Кемерово на час погрузится в темноту Фото: Константин НАГОВИЦЫН

На этой неделе Кемерово ровно на час погрузится в темноту. Так город уже в 13-й раз примет участие в международной экологической акции «Час Земли».

Как рассказали в мэрии, в субботу, 27 марта, предприятия, организации и учреждения города с 20.30 до 21.30 отключат иллюминацию, светодиодную рекламу, а также иное световое оформление на своих зданиях и прилежащих к ним территориях.

- «Час Земли» - это самая массовая экологическая акция, которую поддерживают миллионы людей из 180 стран мира. На территории России «Час Земли» проводится с 2009 года. В этом году кемеровчане присоединяются к акции уже в 13-й раз, - рассказали в администрации.

Власти отметили, что для многих промышленных предприятий участие в акции - уже традиция. Так, «Азот» погасит освещение площади перед заводоуправлением, проездов и мачты на разворотном кольце, а также рекламные баннеры на территории. «Химпром» планирует отключить освещение в заводоуправлении и на парковке автомобилей поблизости. Освещение на некоторых объектах на час отключит «Кокс».

Также в этот вечер будут отключены световая подсветка зданий администрации города и территориальных управлений, а также филармонии и других зданий. К акции зовут присоединиться всех неравнодушных горожан - 27 марта, с 20.30 до 21.30, нужно отключить свет в своих домах.