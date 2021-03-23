Новокузнечанин в женском платье украл деньги у клиентов банка Фото: Екатерина РОМАНОВА

Сотрудник одного из банков устроил маскарад с переодеванием, чтобы украсть деньги у клиентов. И это ему почти удалось.

44-летняя жительница Мысков обратилась в новокузнецкий отдел полиции с заявлением о том, что стала жертвой мошенников. Она рассказала, что представитель банка сообщил ей об образовавшейся задолженности по кредиту. При этом сама женщина никаких кредитов не оформляла. А вскоре в полицию обратился 62-летний новокузнечанин, с которым приключилась такая же беда.

Стражи порядка взялись за это дело и установили, что на обоих заявителей действительно были оформлены кредиты. Более того, некая женщина в платье сняла в банкомате все деньги, полученные по кредитке. Впрочем, вскоре оказалось, что это была вовсе и не женщина, а 24-летний мужчина, работник одного из банков. Оба потерпевших некоторое время назад именно благодаря ему оформили рассрочку на приобретение товаров в магазинах. А позже этот мужчина воспользовался их персональными данными и оформил две кредитки на сумму 130 тысяч рублей. Затем он переоделся в женское платье, снял деньги в банкомате и потратил их.

- Следователем отдела полиции «Левобережный» УМВД России по Новокузнецку в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальная мера наказания составляет шесть лет лишения свободы.