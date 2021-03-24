Погода в Кузбассе на 24 марта: шторм и мокрый снег Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кузбассе в среду, 24 марта, будет переменчивая погода - плюсовые температуры придут рука об руку с мокрым снегом и штормовым ветром. Об этом сообщили сотрудники Кемеровского гидрометцентра.

Так, ночью ожидается -2… -7 градусов. Днем воздух прогреется до +2… +7 градусов, местами по югу будет до +12. В эти сутки в регионе будет дуть южный ветер с переходом на северо-западный. Его скорость ночью достигнет 3-8 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров. Днем ветер усилится до 9-14 метров в секунду, кое-где будут наблюдаться порывы до 19-24 метров. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, метели, на дорогах сильная гололедица.

В Кемерове ночью в среду прогнозируется -3… -5 градусов, днем потеплеет до +4… +6. Порывы южного ветра, меняющего направление на северо-западное, днем достигнут 17 метров в секунду. Будет облачно с прояснениями, ночью пройдут небольшие, а днем умеренные осадки.