Какие знаменитости приедут на фестиваль Grelka Fest в Шерегеше Фото: Кирилл ЧАЩИН

Вот-вот стартует фестиваль Grelka Fest в Шерегеше. И по традиции на нем будут выступать лучшие российские звезды.

Фестивалить можно будет с 1 по 4 апреля и с 15 по 18 апреля, при этом организаторы уже готовятся проводить множество привычных и новых конкурсов и активностей. Помимо традиционных спусков в карнавальных костюмах и купальниках, конкурса красоты и многого другого, будут проходить концерты. Так, 3 апреля, в 17.00, будет выступать певец Шура.

«Кто тут думал, что летние дожди уже отшумели? Нет, легенда с нами! Эталонный драйв и неповторимый, тот самый, голос, который ни с чем не спутаешь. А если встретите на фестивале кого-то настолько юного, кто не узнает Шуру, обязательно просветите их, сотворите добро!» - пишут организаторы.

А 17 апреля на горе Зеленой выступят хэдлайнеры фестиваля - группа The Hatters.

«Питерский движ в Геше! Снимайте шляпы, господа! Добавляйте скорее их себе в плейлисты, учите слова, чтобы громче всех подпевать, и готовьтесь к «горной болезни» - на утро от танцев ноги точно будет болеть».