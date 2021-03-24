Кемерово станет участников федерального проекта «Чистое небо» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Областной центр Кузбасса включен в проект «Чистый воздух». И теперь вопрос о загрязнении воздуха в Кемерове будет обсуждаться на федеральном уровне.

Программа «Чистый воздух» ориентирована на то, чтобы обеспечить благоприятные условия для проживания в городе путем снижения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.

Среди мер, которые будут предприняты для этого – обновление автопарка общественного транспорта на современный и более чистый экологически, модернизация технологических процессов на промышленных предприятиях. Об этом сообщает новостной портал ВашГород.ру. Кроме того, одной из мер, призванных улучшить экологическую обстановку в городе должна стать газификация частного сектора. Отметим, что благодаря последней мере город навсегда избавится от части едкого смога.

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