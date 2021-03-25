Стоянку автотранспорта ограничат на одной из улиц Новокузнецка Фото: Евгения ГУСЕВА

На одной из улиц Новокузнецка запретят стоянку атовтранспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Уже с 15 апреля на участки проспекта Советской Армии от пересечения с улицей Мориса Тореза до пересечения с улицей 40 лет ВЛКСМ вступает в силу ограничение стоянки транспортных средств. Здесь будут установлены знакит5.27 «Зона с ограничением стоянки».

Такое решение было принято на основании обращений граждан и организаций, которые осуществляют пассажирские перевозки. Ограничение стоянки необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

В пресс-службе администрации города также отметили, что на этом участке дороги будут установлены таблички «Работает эвакуатор».