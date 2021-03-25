Сергей Цивилев отправил кузбасских мэров в зоны риска. ФОТО: пресс-служба АПК

Зима в этом году выдалась снежная, и из-за этого даже случилось несколько ЧП. Кроме того, кузбассовцы жалуются на некачественную чистку дорог от снега. Губернатор Сергей Цивилев потребовал, чтобы главы городов лично проверили дома в зонах риска.

Об этом Цивилев сообщил на своей странице в соцсетях. Он отметил, что обрушения кровель и частичные обрушения стен домов связаны, как правило, с таянием снега и состоянием зданий. Больше всего страдают ветхие и аварийные постройки. Кроме того, губернатору поступает немало жалоб о том, что из-за плохо почищенных дорог не могут проехать ни скорые, ни пожарные.

- Из-за несвоевременной или некачественной очистки от снега могут пострадать люди, портится их имущество. Это недопустимо, - заявил Сергей Цивилев. - Всем главам городских и муниципальных округов поручаю лично проверить жилые дома в зоне риска. Сесть в машину и проехаться по территории: обследовать крыши и дороги. Поговорите с людьми. Почитайте, что вам и мне пишут в соцсетях. В понедельник на аппаратном совещании жду доклады о проделанной работе.